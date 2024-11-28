غلق 51 محلًا بمول السيل بأسوان بعد استيلاء الخارجين عن القانون عليها

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة جهود حملة مكبرة على سوق السيل الجديد لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، وخاصة داخل الأسواق الداخلية، وتم خلالها غلق 51 محل بمول السيل تم الاستيلاء عليهم من بعض الخارجين عن القانون، فى حين هناك 31 محلا آخرين تم تأجيرها بالمزاد العلنى.

وقد شارك فى أعمال الحملة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، فضلًا عن نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، ورئيس حى شرق.

متابعة التزام الباعة بخط التنظيم المحددة للمحلات

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان يتم تكثيف جهود الحملات على الأسواق لإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لكل محل، وعدم التجاوز، ومنع التكدس والتزاحم.

موضحًا أنه فى حالة ضبط أى مخالفات يتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة للقضاء على العشوائية مرة أخرى، وتسهيل حركة المواطنين المترددين على الأسواق المختلفة، فيما تم الاستماع لمطالب عدد من المواطنين، وتم التوجيه بتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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