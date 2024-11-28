رئيس مدينة حلايب يستقبل القافلة التعليمية لبحث سبل دعم المدارس

استقبل عابدين سعيد، رئيس مدينة حلايب، صباح اليوم، فايزة أحمد، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والوفد المرافق لها أعضاء القافلة التعليمية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمدينة حلايب.

تناول اللقاء بحث سبل دعم إدارة حلايب التعليمية ومدارس المنطقة بالكوادر الإدارية والمهنية المؤهلة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المستوى التعليمي.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الإمكانات المتاحة للوصول إلى مستويات تعليمية أفضل خلال الفترة القادمة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالعملية التعليمية، خاصة في المناطق الجنوبية، لضمان توفير فرص تعليمية متميزة لجميع الطلاب.