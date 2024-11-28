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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد "القومى لحقوق الانسان" يزور مدينة القصير بالبحر الأحمر

وفد من حقوق الإنسان
وفد من حقوق الإنسان يزور مدينة القصير
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كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، سكرتير المدينة باستقبال وفد المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة سعيد عبدالحافظ رئيس لجنة نشر الثقافة وعضو المجلس ومحمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوي وعضو المجلس.

وتم الاطلاع علي سير الأعمال بالمدينة والخطة الاستثمارية وكذا المشروعات القومية ومدى الجهود المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوصت اللجنة بضرورة زيادة الحملات التوعوية من خلال الندوات الهادفة التى تناقش بناء الانسان وحثه على المشاركة فى الموضوعات المتعلقة بإفادة المجتمع.

ويأتي هذا فى ضوء توجيهات محافظ البحر الأحمر بالتعاون مع جميع المؤسسات وأجهزة الدولة.

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