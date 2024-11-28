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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق وتشميع 27 محلًا بأسوان لمخالفتها القانون

غلق وتشميع أحد الملاهي
غلق وتشميع أحد الملاهي بمدينة أسوان
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قامت حملة مزسعة شارك فيها اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، فضلًا عن نواب رئيس المدينة، ورئيس حي جنوب، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم غلق وتشميع أحد الملاهي و27 محلًا بنطاق حي جنوب بمدينة أسوان لمخالفتها القانون سواء فيما يتعلق بالتراخيص، مع عدم تسديد المستحقات المالية للدولة.

تنظيم الحملات المتتالية للتصدي للمخالفين 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على هيبة الدولة ومقدراتها وحقوقها من خلال تنظيم الحملات المتتالية للتصدى للمخالفين، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، وفي هذا الشأن .

وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات، وجارٍ استكمال الحملات بشكل مستمر.

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حملة مكبرة غلق وتشميع أحد الملاهى حي جنوب أخبار محافظة أسوان