المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالقصير

تقوم ادارة مشروعك بالوحدة المحلية بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر، فى إطار خطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوجيهات محافظ البحر الأحمر بإقامة المشروعات المتنوعة التى قامت البنوك بتمويلها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوحدات لتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المشروعات، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير بالالتزام بخطة المدينة فى مساعدة الشباب وإقامة المشروعات الهادفة، بتقديم الخدمات فى ملء استمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب.

وتشمل الاستمارة الأولى، منح القرض من ألف جنيه حتى ٥٠٬٠٠٠ مصرى، والثانية أكبر من ٥٠٬٠٠٠ جنيه حتى ٢ مليون جنيه، كما تتم مراجعة بيانات الاستمارات وتسيير اجراءات التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية ويتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع.

ويستهدف المشروع القومى للتنمية المجتمعية منح القروض للعملاء فى تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات وتمويل النشاط التجارى ومشروعات الثروة الحيوانية والمهن الحرة.