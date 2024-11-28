المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي والوفد المرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على التطلع لدفع العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وجيبوتي إلى آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني، كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية الشراكة بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الفكر المتطرف، مُشيرًا إلى دور الأزهر الشريف الحيوي لتأهيل وتعليم الطلبة في معهد الوسطية بجيبوتي.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر انطلاقا من ضرورة التوافق على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي على العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال البرلماني، ومُشددا على ضرورة حفظ وحدة وسيادة دول منطقة القرن الإفريقي بما يُعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.