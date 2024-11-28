تداول 12 ألف طن و729 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 729 شاحنة و368 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 404 شاحنة و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 325 شاحنة و188 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express، كما تم تداول 2000 طن بضائع و267 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1644 راكبًا بموانيها.