جامعة بني سويف توافق على تنظيم زيارة علمية لطلاب كلية الزراعة لمحطة البحوث الزراعية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم (239)، على تنظيم زيارة علمية لمزرعة النباتات الطبية والعطرية بمحطة البحوث الزراعية بمدينة سدس بالمحافظة والتابعة لمركز البحوث الزراعية، لطلاب الدراسات العليا بالقسم من مرحلتي الماجستير المهني والبحثي والدكتوراة، وكذلك طلاب المراحل النهائية بكلية الزراعة، للتعرف على أهم النباتات المزروعة بالمنطقة والممارسات الزراعية الجيدة التي تجري على النباتات الطبية والعطرية لتعظيم الإنتاجية والمواد الفعالة لتلك النباتات.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء.

كما وافق المجلس عقد ندوة توعوية للباحثين والمنتجين وطلاب الفرقة النهائية وخريجي كلية الزراعة وجميع المهتمين بمجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية تحت عنوان أهم الأمراض الفطرية التي تصيب النباتات الطبية والعطرية الأعراض والمكافحة، وذلك بهدف تطوير الإنتاج، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل وبناء شراكات مع المصدرين والعاملين في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتقديم الاستشارات العلمية، وتدريب الطلاب والمهتمين بالعمل في هذا المجال، لأن الجامعة بمثابة بيت الخبرة التي تسعى لتوظيف خبراتها وبحوثها لخدمة المجتمع المدني.