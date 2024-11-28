"اليماحي" يؤكد لـ"بري" دعم البرلمان العربي للبنان ويدعوه لحضور جلسة ديسمبر المقبل

أجرى محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اتصالًا هاتفيًا مع نبيه بري رئيس مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية، أكد فيه دعم البرلمان العربي لأمن وسيادة واستقرار لبنان على كافة المستويات ووحدة وسلامة أراضيه، معربًا عن ترحيب البرلمان العربي بوقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، ومؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية اللبنانية في أية إجراءات تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها.

ومن منطلق الحرص على تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس النواب اللبناني، وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني لحضور الجلسة القادمة للبرلمان العربي والتي من المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.