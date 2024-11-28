جامعة بني سويف توافق على عقد ندوة حول "لاقمات البكتيريا" بكلية الصيدلة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة في جلسته رقم (239)، على تنظيم ندوة توعوية بكلية الصيدلة خلال شهر ديسمبر المقبل بعنوان "لاقمات البكتيريا ومشتقاتها كبديل واعد للمقاومة البكتيرية".

يحاضر في الندوة الدكتور كريم عبد القادر، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعميدي الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي العلمي حول التحديات التي تواجه المجتمع في مجال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأكد أن لاقمات البكتيريا ومشتقاتها تمثل حلاً واعدًا لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، حيث توفر بدائل جديدة يمكن أن تسهم في تحسين فعالية العلاجات.

كما دعا الدكتور منصور جميع الطلاب والباحثين للمشاركة في هذه الفعالية، للاستفادة من خبرات المحاضر وتوسيع آفاقهم في هذا المجال الحيوي.