بالفيديو.. شروط وخطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5»، مشيرًا إلى أن كراسات الشروط متاحة الآن لمدة شهر كامل، حيث بدأت عملية الطرح منذ الأمس وتستمر حتى 25 ديسمبر المقبل، وذلك عبر 395 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

وقال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «لا داعي للتزاحم، إذ لا تعتمد الأولوية على توقيت شراء الكراسة، خاصة أن الأولوية للتقديم محددة وفقًا للمعايير التي أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسبقًا».

وتابع عمرو خطاب قائلًا: لا يوجد أسبقية لمن يشتري الكراسة الأول، والأهم من ذلك هو عمل الإجراءات المطلوبة بشكل سليم وقراءة الشروط جيدًا قبل التقديم، ففي حال مطابقة الشروط على الراغب في التقديم، تكون الخطوة التالية ملء الاستمارة وإمضاء التعهد، ثم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز والبالغ 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

واختتم، أن شراء كراسة الشروط ليس العامل الأساسي، بل الأهم هو الالتزام بالإجراءات بشكل دقيق، وهي: «قراءة الشروط جيدًا والتأكد من استيفائها، ملء الاستمارة وتوقيع التعهد، سداد مبلغ جدية الحجز، تسجيل البيانات على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ورفع كافة المستندات المطلوبة».