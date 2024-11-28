انطلقت خلال الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر 2024، فعاليات أنشطة مشروع "تطوير فصول كاريتاس" لتصبح مراكزا ثقافية واجتماعية لخدمة أهالى القرى، الممول من مجلس الأساقفة الإيطالي،

وذلك من خلال تنظيم التدريب الأساسي لمنسقات التربية الأساسية بمكتب كاريتاس مصر، بالمنيا، على منهجية تعلم تحرر لمحو الأمية وبرنامج مكتبات الحى والقرية.



وقد تضمن البرنامج تدريبات نظرية وعملية حول موضوعات المنهج والتعريف بخطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتوزيع الفصول والمكتبات فى مواقع العمل بالقرى

كما تم عمل استطلاع بين المنسقات والمتابعات حول احتياجات الدارسات وأهالي القرى المستهدفة من موضوعات التوعية الصحية والاجتماعية.