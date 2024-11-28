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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بني سويف توافق على عقد عدد من الدورات التدريبية بكلية العلوم

مجلس جامعة بني سويف
مجلس جامعة بني سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم (239)، على عقد دورة تدريبية بعنوان quality control بالتعاون مع شركة اولام للصناعات الغذائية، فضلًا عن عقد دورة safety بالتعاون مع شركة اسمنت بني سويف، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور، أن الهدف الرئيسي وراء عقد تلك الدورات التدريبية هو تعزيز مهارات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مجالات الجودة والسلامة، مما يساهم في رفع كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل، لافتا إلى أن التعاون مع الشركات المحلية يعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم يتماشى مع احتياجات السوق، ويضمن تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والتقنية اللازمة.

وأكد الدكتور منصور على أهمية المشاركة الفعالة من قبل الطلاب والكوادر الأكاديمية في هذه الدورات، حيث إنها تمثل فرصة فريدة لتطبيق المعرفة النظرية في سياقات عملية، وتعزز من فرصهم في المنافسة بسوق العمل.

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