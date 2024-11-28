السجن المشدد 6 سنوات لعاطل في حيازة نصف كيلو حشيش بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة نصف كيلو حشيش بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من المواد المخدرة، وزنت نصف كيلو من الحشيش المخدر ، ومبلغ مالي وميزان حساس وهاتف محمول وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتهم بغرض الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.