سقوط عصابة "الخطيفة" بمصر الجديدة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

والبداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات" وبحوزتهما (6 هواتف محمول "مجهولين المصدر" – الدراجة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.