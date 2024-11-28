12 معلومة عن مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة

ينطلق مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث شدد الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال مباحثات أمس على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل، في تحقيق أهدافه، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومشددين على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.

وأبرز المعلومات عن مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة: