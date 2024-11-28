بالفيديو.. خبير بيئي: نصف مليون من الوفيات المبكرة في أوروبا سببها الحبيبات البلاستيكية

قال الدكتور حسان التليلي، المتخصص في السياسات البيئية، إن مشكلة التلوث البلاستيكي عالمية وليس ثمة مكان في العالم بعيد عن هذا التلوث، مشيرًا إلى أن التلوث البلاستيكي يطول قاع المحيطات التي تبعد عن سطح الأرض من 5 إلى 10 آلاف متر، إذ أنه عُثر على ما يسمى «الحساء البلاستيكي».

وأضاف «التليلي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية شروق وجدي، أن الحساء البلاستيكي يعني به البلاستيك المنحل بعد مئات السنين، لافتًا إلى أن هناك تداولا للأحاديث عن قارة بلاستيكية تقع بين هاواي في المحيط الهادي وبين ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتابع: «هناك تكدسات كبيرة تشكل ثلث مساحة أوروبا، تشكل ملوثات بلاستيكية تقذفها الأمواج والتيارات البحرية، وبالتالي فإن مشكلة البلاستيك عالمية تطرح إشكالات صحية وبيئية يومية، إلى جانب أنه في أوروبا يوجد حوالي نصف مليون من الوفيات المبكرة بسبب حبيبات الغبار العالقة، وجزء كبير منها حبيبات بلاستيكية».

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجرى في كوريا الشمالية، افتتحت منذ الـ 25 من الشهر الجاري تعد أمر مهم، إذ أنها تأتي لإيجاد معاهدة دولية لحل المشكلة البلاستيكية .