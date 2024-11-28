باكستان تواصل إرسال شحنات الإغاثة إلى غزة ولبنان وسوريا دعمًا للمتضررين من الحرب

بناءً على توجيهات رئيس وزراء باكستان، تواصل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراعات في غزة ولبنان وسوريا.

تم إرسال الشحنة رقم 21 من المساعدات من راولبندي إلى سوريا بالتعاون مع القوات الجوية الباكستانية والتى تتضمن نحو 17 طنًا من الإمدادات وتشمل البطانيات والأغذية والأدوية،وقد تم نقلها بواسطة طائرة 777 مستأجرة من قاعدة تشاكلالا في راولبندي إلى دمشق.

تم حتى الآن إرسال ما مجموعه 1756 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في غزة (1273 طنًا) ولبنان (372 طنًا) وسوريا (111 طنًا).

وقد أقيمت مراسم توديع الشحنة في قاعدة تشاكلالا في راولبندي بحضور السيد إبرار مالك، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، وعدد من كبار المسؤولين من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، وزارة الخارجية، والقوات الجوية الباكستانية.

وخلال الحفل أكد الضيف الرئيسي على أهمية الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالنزاع مشيرًا إلى حجم المعاناة التي يواجهها السكان المتضررون.

كما أكد على التزام حكومة باكستان المستمر بدعم الأشقاء في محنتهم، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي والمنظمات الخيرية في تعزيز جهود الإغاثة.

تواصل الحكومة الباكستانية إرسال المساعدات وفقًا لاحتياجات المتضررين من النزاعات في لبنان وفلسطين.

بناءً على تعليمات رئيس الوزراء تم إنشاء "صندوق رئيس الوزراء للإغاثة من أجل غزة ولبنان" لجمع التبرعات من الجمهور لدعم المتضررين من الأزمات في هذين البلدين.