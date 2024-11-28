فبراير المقبل.. مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي يناقش تحديات القطاع والتغلب عليها

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي، المزمع عقده في فبراير المقبل سوف يناقش المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي في مصر، وسبل التغلب عليها، كما سيبحث شراكة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاءت تصريحات عبد المجيد خلال اجتماع الغرفة بحضور كل من، الدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور خالد سمير، وكيل الغرفة، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور محمد حبلص، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور هاني حافظ شريف، والدكتور عماد شنودة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور هشام ماجد، والدكتور محمد لطفي.

وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن برنامج الدورات التدريبية مستمرة دون انقطاع موضحا أن الدورات تغطي كافة المجالات الطبية وغير الطبية التي تهم الأعضاء، وتستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة، فضلا عن التعريف بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشف د. عبد المجيد، أن الغرفة وفيما يخص السياحة العلاجية أجرت اتصالات بالمعنيين بالأمر لتسهيل حضور المرضى من خارج مصر.

وتعد السياحة العلاجية أحد الأنماط الرئيسية للسياحة في مصر لما لدى مصر من خبرات طبية ومنشآت صحية بمستوى عال من الجودة والكفاءة الطبية، يجعلها يجب أن تتفوق مصر بشكل كبير في مجال السياحة العلاجية، فهي من أول الدول في هذا المجال؛ ومعروفة بالاستشفاء الطبيعي الذي يُسهم بشكل كبير في سوق السياحة الصحية؛ حيث توفر علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة.