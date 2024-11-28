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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على أخطر نشالة بالمطرية

المتهمة
المتهمة
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على أخطر نشالة بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر")، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها . 

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة نشالة دائرة قسم شرطة المطرية