اليوم.. انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا للكرة النسائية بالأردن

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة غرب آسيا للشابات 2024، والتي ستقام في مدينة العقبة الأردنية، بدءا من اليوم وحتى 6 ديسمبر.

وجاء في القائمة 20 لاعبة، هنّ: ليانه أبو زعرور، نجوى صباغ، تالا العلي، حلا بلبيسي، ميرال قسيس، رند حلواني، رين مليحه، تالا قرش، ريهام غروف، سلينا غنيم، لورينا نبر، صبا الزماميري، نارين أبو أصفر، رانيا صنصور، دينا عابدين، فرح شاهين، ملاك بركات، بيا قسيس، ميراف معروف، يارا منصور.

يشارك في البطولة 4 منتخبات إلى جانب فلسطين، وهي: الأردن، السعودية، سوريا، ولبنان، وكان قد تم تسكين المنتخبات في مجموعة واحدة، بحيث تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد بطل البطولة والمركز الثاني والمركز الثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.

وتقام جميع المباريات على ستاد العقبة، حيث يستهل منتخب فلسطين المنافسات بلقاء نظيره السعودي اليوم الخميس ،ثم يلاقي في مباراته الثانية منتخبَ سوريا في 2 ديسمبر، وبعدها بيومين يلعب ضد منتخب لبنان، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة أمام المستضيف الأردني في السادس من نفس الشهر.

وقال المدير الفني للمنتخب الفلسطيني للشابات، أحمد حماد، إن استعدادات المنتخب لبطولة غرب آسيا 2024، اقتصرت على المعسكرات الداخلية في فلسطين، وتحديدا اللاعبات المحليات نظرا للظروف التي تمر بها بلادنا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، والذي عقد امس الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية، قدّم حماد شكره للاتحاد الأردني، واتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على تنظيم هذه البطولة والاهتمام بالكرة النسائية.