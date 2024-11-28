سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الموسكي.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة الموسكي، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدة وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (ميكانيكى – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.