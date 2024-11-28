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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالموسكي

المتهمون
المتهمون
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الموسكي. 
 تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة الموسكي، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدة وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (ميكانيكى – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي توصيل الأسلاك الدراجات النارية