كشف غموض اختفاء شاب بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز اختفاء مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أنه استولى على أموال الشركة التي يعمل بها، وقام بالاختباء لدى فتاة متزوج منها عرفيًا بمحافظة الشرقية.

البداية عندما تلقى تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ باختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات عقب تحصيل مبلغ مالي من أحد عملائه في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام الشاب المبلغ باختفائه ويدعى "أحمد.و.إ" 28 سنة، مقيم قرية مشتهر بدائرة المركز، بالاستيلاء على أموال الشركة التى يعمل بها مندوب مبيعات التى تحصل عليها من العملاء وفر هاربا إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للاختباء بجوار زوجته الثانية المتزوج منها بعقد عرفي.

عقب تقنين الإجراءات جرى تحديد مكان اختبائه، وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم والمبالغ المالية التى استولي عليها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.