باحث: التهديدات ضد مرشحي أعضاء إدارة ترامب ليست خارجية

علّق الباحث السياسي أحمد محارم، على تعرض عدد من المرشحين لتولي مناصب عليا في الإدارة الأمريكية المقبلة، لتهديدات بوجود قنابل في منازلهم وبلاغات كاذبة، قائلا إنها ليست خارجية، مشددًا على أن مصدر التهديد ضعيف جدا، فالذي يتحدث ليس بقدرته أن يفعل.

وأضاف محارم، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «سياسة ترامب تجاه مستقبل العلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع العالم ليست واضحة بالشكل التام، ولكن العالم كله يعلم أن السنوات الأربع المقبلة ستختلف عن الأربع السنوات السابقة في فترة بايدن».

واستكمل، «التهديدات في الداخل الأمريكي تحتاج إلى المزيد من التفسير والإيضاح، ونبوءات وتفسيرات ترامب بخصوص القضايا في الداخل الأمريكي التي تهم المهمشين والمهاجرين والمهاجرين غير الشرعيين والإجهاض وغيرها من القضايا التي تخص المواطنين اتسمت بالحدة».

وأوضح: «نحن أمام بالونات اختبار تلقى من بيانات كثيرة سواء من أفراد أو مؤسسات، وعلى إدارة ترامب طمأنة الداخل الأمريكي أنها لا تمثل خطورة على الوضع الحالي أو المستقبلي».