بالفيديو.. حازم الغبرا: الحرب في لبنان لم تؤثر على الأوضاع بغزة

قال حازم الغبرا، مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، إن الجبهة الشمالية في لبنان لم يكُن لها أي آثر يُذكر على الأوضاع في قطاع غزة كما زعم حزب الله في إحدى رواياته التي حاول الترويج لها؛ إذ يوجد انفصال بين هاتين الجبهتين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ذهب للشمال يختلف تماما عن نظيره الذي في قطاع غزة.

وأضاف، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حقق نصرا عسكريا في لبنان من خلال تقليص قدرات حزب الله؛ إذ إن عددا كبيرا من مسلحي حزب الله تم اعتقالهم أو تصفيتهم».

وتابع المستشار السابق في الخارجية الأمريكية: «لأول مرة منذ عام 2006، نرى الحكومة اللبنانية تنشر الجيش اللبناني في المناطق التي كان يجب أن يُنشر بها الجيش اللبناني حسب اتفاق الطائف، ونتنمى استمرار ذلك في المستقبل».