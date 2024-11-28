اليوم.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في الكويت

تستعد النجمة أصالة لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت مساء اليوم الخميس، في الأرينا كويت.

ومن المنتظرأن تقدم أصالة مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، منها: غلبان، جابو سيرته، شامخ، بنت أكابر وغيرهم.

ألبوم “لحقت نفسي”

أصالة طرحت مؤخرا الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي"وتضمن 6 أغنيات وهم «لحقت نفسي» من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة» وهي من كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه، الأغنية الثالثة تحمل اسم «نسيت»، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء.

و الأغنية الرابعة «أعراض غياب»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح» وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والسادسة بعنوان «حديقة تلج» وهي من ألحان محمود عيد، وتوزيع اليكسندر ميسكسان وكلمات سهام الشعشاع.

وتضمن الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات منها: «رجل مثالي، لما بنتجاهل، فوووق، مانجا، مارس إبريل، الأخبار الحلوة».