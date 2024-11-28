تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الساحل 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون فيه بسرقة هواتفهم المحمولة اثناء سيرهم في الشارع بالمنطقة.



بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبحوزته سلاح أبيض، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين "بأسلوب الخطف".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة