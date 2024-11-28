اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الخميس، الموافق 28 نوفمبر 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.

يشمل الطرح الأول أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لطرح 26 عطاء من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 542 مليار جنيه.

وتتوزع تلك الطروحات بين 16 عطاء لأذون خزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليار جنيه.

وتأتي هذه الطروحات في إطار جهود الحكومة لسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب التفاصيل، يتولى البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه موزعة على 4 عطاءات لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.

أما على صعيد السندات، تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين سندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.

وتعتبر البنوك المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بانتظام لتغطية احتياجاتها التمويلية.

ويتم تنفيذ هذه الطروحات من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم إعادة بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.