نشاط مكثف لوزير الزراعة في أبو ظبي

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين وممثلى المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار المشاركين في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث التقى وزير الزراعة مع سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات وبحث معه بحث تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة النباتية، فضلًا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور ذات الأصناف عالية الجودة والإنتاجية

وخلال اللقاء أشار "فاروق "، إلى أهمية الارتقاء دائما بالتعاون الى المستوى الاستراتيجي بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والإمارات .

من جانبه، أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي، رغبته في التعاون مع مصر بقطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية وفي إطار العلاقة المتميزة بين البلدين.

كما التقى "فاروق" مع الدكتور محمد وتونكار المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر وبحث معه سبل التعاون في هذا المجال الهام حيث استعرض فاروق جهود مصر في التحول إلى التنمية المستدامة والاقتصاديات الخضراء الصديقة للبيئة والتى تتمتع بفوائد عديدة منها خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات خاصة في الدول محدودية الموارد الطبيعية.



من جانبه المدير الإقليمي للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، رحب بالتعاون مع مصر مثمناً جهودها في هذا المجال ومشيرا إلى أهمية تحول الدول إلى النمو الاخضر في الاستخدام الفعال والمستدام للموارد، وحماية رأس المال الطبيعي، والفرص الاقتصادية الخضراء، والشمول الاجتماعي.

وزير الزراعة التقى كذلك مع رجل الأعمال الهندي يوسف علي، صاحب ومؤسس مجموعة اللولو ماركت وأحد كبار المستثمرين بقطاع التجزئة وبحث معه سبل زيادة استثمارات المجموعة والتوسع في مصر .



"فاروق" أكد على ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل مشيرا إلى أن مصر تفتح ذراعيها لكل مستثمر جاد سواء محلى أو أجنبي.

ويشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الاماراتية أبوظبي وكان قد القى أول أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة كما شارك فى الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية كما التقى فاروق أمس واليوم ببعض نظرائه من وزراء الزراعة وكذلك مسئولى المنظمات الدولية والمستثمرين المشاركين فى القمة.