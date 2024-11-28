"التأمين الصحي" ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات المديرين

نظم فرع التأمين الصحي ببني سويف، برنامجا تدريبيا لرفع قدرات وتنمية مهارات مديري الإدارات والأقسام حول شرح وتعريف مفهوم القرار الإداري، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن خطة العمل بهدف تطوير وتحسين الأداء لتحقيق أهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي_ بقيادة الدكتور أحمد محمد مصطفى رئيس الهيئة_ وعلى رأسها تحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع منتفعي التأمين الصحى بنى سويف.

وقد أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج شارك فيه 30 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري ورؤساء الشئون المالية والإدارية العيادات، وحاضر فيه محمود رضا رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشئون القانونية بالفرع وتضمنت محاضرته التعريف بمفهوم وأهمية وأنواع وأركان القرار الإدارى وصلاحيات كل من مدير الإدارة او العيادة فى توقيع الجزاء المباشر، والفرق بين بطلان وانعدام القرار الادارى، وبين التفويض والحلول وتناول حالات عملية.

كما تضمن البرنامح التدريبي _ الذي تم عقده تحت إشراف د.فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية_ فتح باب المناقشة لجميع الحضور لطرح الاسئلة وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير التدريب بالفرع.