فرنسا.. شخص يساعد 20 رجلًا على اغتصاب زوجته

طالب ممثلو الادعاء الفرنسي بعقوبة السجن لمدة 20 عامًا على دومينيك بيليكوت، المتهم بتخدير زوجته السابقة جيزيل لمدة عقد من الزمان ودعوة 50 رجلًا تم تجنيدهم عبر الإنترنت لاغتصابها.

وقال ممثلو الادعاء إن السيد بيليكوت، الذي اعترف بالتهم، يجب أن يخضع أيضًا للعلاج الطبي لمدة 10 سنوات، بحسب ما أوردته إذاعة بي بي سي البريطانية.

قالت المدعية العامة لور شابو إن عشرين عامًا - أقصى عقوبة للاغتصاب بموجب القانون الفرنسي - "هي عقوبة كثيرة... وقليلة جدًا بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبت وتكررت".

وفي إشارة إلى تقييم للسيد بيليكوت أجراه طبيب نفسي في وقت سابق من المحاكمة، قالت السيدة شابو إن المتهم أظهر "انحرافات جنسية متعددة".

ومن المتوقع صدور الأحكام والعقوبات الشهر المقبل.

وقالت شابود للمحكمة "لقد سعى إلى المتعة من خلال الرغبة في إخضاع وإذلال زوجته - الشخص الذي ادعى أنه يعتز بها أكثر من أي شخص آخر في العالم"، مضيفة أن بيليكوت، 72 عامًا، يجب إعادة فحصه في نهاية عقوبته قبل إطلاق سراحه.

وقال المدعي العام الآخر جان فرانسوا مايت إن المحاكمة هزت المجتمع وأن ما هو على المحك "ليس الإدانة أو التبرئة" ولكن "تغيير العلاقات بين الرجال والنساء بشكل جذري".

أشاد مايت بـ "شجاعة وكرامة" جيزيل بيليكوت، التي كانت في المحكمة كما كانت معظم الأيام منذ بدء المحاكمة في سبتمبر.

أدى قرارها بالتنازل عن عدم الكشف عن هويتها وإجراء محاكمة علنية إلى قدر هائل من الاهتمام بالقضية، مما أثار بدوره محادثة على مستوى البلاد حول ثقافة الاغتصاب والموافقة والخضوع الكيميائي - إعطاء شخص ما مخدرًا لأغراض الإكراه أو الاعتداء.

في صباح يوم الاثنين، ظهرت ملصقات مكتوب عليها "20 عامًا من أجل وقد ظهرت على الجدران المحيطة بمحكمة أفينيون حيث تجري المحاكمة، عبارة "الجميع".

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتم الحكم على المتهمين الخمسين في هذه القضية الاستثنائية بأحكام طويلة كهذه.