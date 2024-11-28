صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 29,919.14 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى مستوى 3,108.89 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.27%، وصولًا إلى 8,270.14 نقطة

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 11,356.95 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.08%، وصولًا إلى 6,469.03 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.17%، مسجلًا 13,150.12 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 37,053.33 نقطة.