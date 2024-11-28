بإجمالي 190 مليون جنيه.. أمين عام اتحاد المهن الطبية يعلن صرف المعاشات شهريًا

قال الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين) إن مجلس الاتحاد قرر الموافقة على المقترح المقدم بصرف معاش الاتحاد شهريا للأعضاء وأسرهم، بواقع 1500 جنيه كل شهر، بدءًا من شهر يناير 2025، بدلًا من صرفه كل 3 أشهر.

وأكد أمين عام الاتحاد أن إجمالي قيمة المبالغ التي سينفقها الاتحاد على المعاشات شهريا ستصل إلى 190 مليون جنيه شهريا، بـ2 مليار و280 مليون سنويًا للأعضاء وأسرهم، حيث بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وأسرهم، حوالى 121688 عضوا.

وأشار إلى أنه لم تتم الموافقة على شركة خدمات طبية باسم اتحاد المهن الطبية، ولكن ما جاء في قرار المجلس أنه نظرا لقرار الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 14 أكتوبر 2022، بمنع الاستثمار تقرر الموافقة المبدئية على دراسة المقترح المقدم بتأسيس شركة خدمات طبية باسم اتحاد المهن الطبية تشمل إنشاء معامل طبية باسم الاتحاد، إدارة مشاريع العلاج للغير، إنشاء شركة تأمين طبي، على أن يتم العرض أولا على الجمعية العمومية للموافقة من عدمه.