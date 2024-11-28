إصابة 6 أشخاص جراء سقوط ميكروباص في ترعة بالغربية

تعرض 6 أشخاص للإصابة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق قريتي ميت ميمون الجميزة مركز السنطة في محافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي بالسنطة لإسعافهم ورفع السيارة من الترعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق قريتي ميت ميمون الجميزة مركز السنطة؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانحراف السيارة للترعة وسقوطها.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، وتم إنقاذ 6 مصابين، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.