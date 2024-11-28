"البحوث الزراعية" ينظم برنامجًا تدريبيًا في التناسلات الحيوانية لطلاب زراعة قناة السويس

استقبل معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية ٥٢ طالبا وطالبة من كلية الزراعة جامعة قناة السويس وذلك في إطار التعاون المثمر بين المعهد وجامعات مصر المختلفة.

ويقدم معهد بحوث التناسليات الحيوانية الخدمات التوعوية والتي تتميز بالكفاءة في مجال التناسليات الحيوانية من خلال الباحثين والأطباء البيطريين المتميزين بالمعهد وتماشيا مع سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث تم تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية عن طريق الإرشاد والتدريب بمحاضرة نظرية وعملية وتحت إشراف نخبة من مدربين مختصين في هذا المجال وذلك لرفع كفاءة الطلاب العملية والعلمية وتأهيلهم لمجال العمل مستقبلا في مجال التناسليات الحيوانية والتالي الاستفادة المستقبلية من هذه الكفاءات في رفع كفاءة الإنتاج والثروة الحيوانية في مصر.