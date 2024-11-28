وزير المجالس النيابية يبحث مع العدل الصومالي سبل تعزيز التعاون المشترك

الخميس 28/نوفمبر/2024 - 10:38 ص

عقد محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية المصري، اجتماعا مع إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

رحب الوزير محمود فوزي بالوزير الصومالي والوفد المرافق له، مؤكدا حرص مصر على دعم الصومال في كافة المجالات، انطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة والعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

وقال الوزير إلياس شيخ عمر، إنه بحث مع الوزير المصري فرص الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القانون والقضاء لتطوير منظومة العدل في الصومال وإصلاح القوانين القديمة ووضع قوانين جديدة تتوافق مع النظام الفيدرالي الصومالي.

وأعرب الوزير إلياس عن شكره وتقديره للوزير محمود فوزي لما وجده من ترحيب واستجابة كبيرة للمطالب الصومالية، متطلعا لمزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الوزير إلياس شيخ عمر سيشارك اليوم في الاجتماع الأربعين لوزراء العدل العرب بالقاهرة.

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