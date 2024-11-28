شويجو: يجب على الدول الغربية قراءة العقيدة النووية الروسية بعناية

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، يوم الخميس، أن المظلة النووية الروسية وفقا للعقيدة النووية المحدثة تحمي في المقام الأول دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن العقيدة النووية الروسية المحدثة واضحة وشفافة ويجب على الدول الغربية قراءتها بعناية، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.

وبدأ الجيش الأوكراني في استهداف العمق الروسي وهو الأمر الذي يشكل تصعيدا خطيرا في مسار الحرب التي نشبت في فبراير 2022.

