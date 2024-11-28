رئيس «التأمين الصحي» يتفقد مستشفى قنا النموذجي لمتابعة أعمال التطوير والخدمات الطبية

قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بزيارة ميدانية لمستشفى قنا النموذجي التابعة لفرع جنوب الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية.

حيث أكد الدكتور أحمد مصطفى، أن الزيارة تهدف إلى متابعة أعمال التطوير، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية في المستشفى، ومعالجة أي تحديات قد تواجهها، بما يساهم في رفع كفاءتها وتطويرها لتلبية احتياجات المرضى على أفضل وجه.

وخلال الزيارة، استعرض رئيس الهيئة أعمال التطوير التي تشهدها المستشفى، حيث اطلع على حالة المبنى الإنشائية وتابع احتياجاته في ما يخص الإحلال والتجديد، كما أكد أهمية تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الانضباط الإداري، بالإضافة إلى متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد أقسام الأورام، وقسطرة القلب، والغسيل الكلوي، حيث تم الاطلاع على مستويات الأداء في هذه الأقسام الحيوية، وذلك في إطار تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة في محافظات الصعيد.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق طموحاتهم في الحصول على رعاية صحية متميزة

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة، الدكتور محمد مصطفى مدير فرع جنوب الصعيد، وبحضور الدكتور عبدالكريم هشام مدير المستشفى.

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