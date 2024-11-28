"الصحة الحيوانية" يختتم البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الفنية من الحجر البيطري اليمني

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، أعمال الدورة التدريبية المتقدمة في مجالات "الاستقصاء والرصد وإدارة الحجر البيطري وسلامة الغذاء" والذي ينفذه معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لعدد 11 مشاركا من مديري إدارات الحجر البيطري بدولة اليمن الشقيقة.

وتهدف الدورة التي استمرت 10 أيام خلال الفترة من 17-28 نوفمبر 2024 إلى تأهيل الكوادر الفنية اليمنية بالحجر البيطري في مجالات الاستقصاء والرصد الوبائي الأمراض الحيوانية، إعداد ورسم الخرائط الوبائية لأهم الأمراض، وتنمية مهارات المتدربين على إدارة سلامة الغذاء ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP).

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وشمل البرنامج التدريبي على محورين، المحور الاول تطوير القدرات على أحدث الأدوات والأساليب في رسم الخرائط الوبائية و كيفية بناء نظام مراقبة مستدام للأمراض الحيوانية، واستخدام التقنيات الحديثة كبرامج جغرافية المعلوماتية (GIS) وبرنامج (R) لإنشاء وتصوير الخرائط الوبائية، وتحليل البيانات المكانية، ورسم السيناريوهات المستقبلية، والتحليلات الإحصائية التي تستخدم لتحليل البيانات الوبائية ،وتحديد العوامل المرتبطة بانتشار الأمراض.

والمحور الثاني شمل التعرف على كيفية تطبيق نظام الهاسب فى المنشآت الغذائية والتعرف على مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء وكيفية وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او الحد منها.

وتضمن البرنامج التدريبي زيارات ميدانية لمجرز دواجن نصف الي ومحجر للحيوانات المواشي ومركز تجميع الالبان النموذجي المعتمد في نظام الهاسب وسلامة الغذاء

أشاد الدكتور عبدالكريم احمد البكيري ممثل الفاو في اليمن عن خالص شكره وتقديره للاعداد والتنظيم المتميز لهذه الدورة واكد على دور معهد بحوث الصحة الحيوانية الرائد في مجال التدريب والتطوير واعداد الكوادر الفنية في مجالات الاستقصاء والرصد الوبائي للامراض الحيوانية وادارة الحجر البيطري وسلامة الغذاء.

وأكدت الدكتورة سماح عيد أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وحرص معهد بحوث الصحة الحيوانية على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية لمواجهة مخاطر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الأوبئة الحيوانية والوقاية منها.