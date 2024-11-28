ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

‏وزارة الدفاع السورية: نواجه هجومًا إرهابيًا على حلب وإدلب

الجيش السوري
الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، أن تنظيمات إرهابية في ريفي ‎حلب و‎إدلب شنت هجومًا كبيرًا وعلى جبهة واسعة صباح أمس في انتهاك سافر لاتفاق خفض التصعيد.
وأضافت الدفاع السورية في بيان أن القوات المسلحة تصدت للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمرًا حتى الآن، وكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
 

وزارة الدفاع السورية تنظيمات ارهابية خفض التصعيد هجوم إرهابي على حلب وإدلب