‏وزارة الدفاع السورية: نواجه هجومًا إرهابيًا على حلب وإدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، أن تنظيمات إرهابية في ريفي ‎حلب و‎إدلب شنت هجومًا كبيرًا وعلى جبهة واسعة صباح أمس في انتهاك سافر لاتفاق خفض التصعيد.

وأضافت الدفاع السورية في بيان أن القوات المسلحة تصدت للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمرًا حتى الآن، وكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

