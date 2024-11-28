وزير الري: الاستفادة من حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتي تبناها المزارعين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الخميس، لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري.

ووجه الدكتور سويلم بوضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الري وربط الأداء بمنظومة المكافآت والتحفيز، وتقييم موقف مشروعات تطوير الري والري الحديث ومردود هذه المشروعات على إدارة وتوزيع المياه، مع وضع مستهدفات محددة بتوقيتات زمنية محددة وموزعة على الأشهر لقياس معدلات الإنجاز.

كما وجه بإعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الرملية التى خالفت نظام الري الحديث المقرر لها وأصبحت غير ملتزمة به وتروي بالغمر، ووضع آليات التعامل الأمثل لتطبيق نظم الري الحديث بهذه المساحات، ومنها المساحات الزراعية على ترع (السويس - النصر) بمحافظتي (السويس - البحيرة)، مع وضع مستهدفات محددة لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات لتحويل المساحات المخالفة للري الحديث مع تحديد الاستهلاك المائي بدقة لمختلف أنظمة الري لإمكان التقييم الدقيق لها.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من مخرجات حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتى تبناها المزارعين ونفذوها بأنفسهم والسابق إعداده لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث، مع وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين وتحليل نتائجها للاستفادة منها مستقبلاً.