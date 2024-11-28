كاتب صحفي: وقف إطلاق النار في لبنان أمر ممتاز والساعات الأولى تكون الأخطر

قال الدكتور أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن وقف إطلاق النار في لبنان أمر ممتاز وهناك التزام عملياتي ولا تحركات برية، موضحًا أنه لن يكون هناك قصف مدفعي أو جوي أو تبادل لإطلاق الصواريخ من كلا الطرفين من حزب الله اللبناني أو قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «أبو الهول» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك احتراما لوقف إطلاق النار، مما يشير إلى أن الأمور ستسير بشكل جيد، لافتًا إلى أن الساعات الأولى من وقف إطلاق النار أو الهدنة تكون الأخطر، إذ أنها إما أن تؤدي إلى استمرار في وقف إطلاق النار أو فشل الهدنة.

وتابع: «هناك طرف من الأطراف يحاول أن يزيد مكاسبه على الأرض، لكن هذا حدث قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الرابعة فجر الأربعاء الماضي، وبالتالي فالأمور تسير بشكل جيد، وما يحدث في لبنان يعد أمرًا طبيعيًا، ولكنها محاولة لتحديد خطوط التحرك في منطقة العمليات».

وأوضح أن المسألة لا تحتاج من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقف ويقرر، إذ أنه حصل على ما يريد من لبنان، مؤكدًا أن الأمور كانت توضح أن نتنياهو يريد إبعاد حزب الله عن الحدود الجنوبية، وإعادة النازحين من المستوطنين إلى قراهم.