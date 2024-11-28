جامعة قناة السويس تنظم ندوة تثقيفية حول الحريات الدينية والثقافية الإسلامية

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان "الحريات الدينية والثقافية الإسلامية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

جاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف مباشر من الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور حسن نور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدم الندوة الدكتور محمد داود، الأستاذ بقسم اللغة العربية، حيث ركز على أهمية الحريات الدينية والثقافية كجزء من الفهم العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية وروح التشريع الدستوري الحديث، بما يتماشى مع مقتضيات التقدم المعرفي الإنساني.

ناقشت الندوة مظاهر متعددة للحريات الدينية، مثل حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر، وحماية أماكن العبادة، وحرية المناقشات الفكرية، مع التأكيد على ضرورة التزام القيم الأخلاقية وعدم الإضرار بالنفس أو الآخرين لضمان تحقيق الحرية بشكل متزن.

سعت الندوة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز الفهم الصحيح لمفهوم الحريات الدينية والثقافية، واحترام التعددية، ورعاية الاختلاف بما يعزز من وحدة المجتمع.

كما أكد الدكتور محمد داود على أهمية نبذ مظاهر الإكراه والتطرف، مع رفض النزعات الإقصائية التي تؤدي إلى التفرقة.

تناول الندوة الأسس والضوابط التي تقوم عليها الحرية الدينية والثقافية، مشدداً على أهمية مواكبة التطورات الفكرية لتصحيح المفاهيم السائدة وضمان صياغتها بما يتماشى مع القيم الإنسانية الراسخة.

كما تمت الإشارة إلى دور هذه الحريات في تعزيز السلام المجتمعي، وبناء جسور التفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.

وأكدت الندوة أن الحريات الدينية والثقافية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التعايش والتنمية الفكرية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتعدد يدرك قيمة التنوع واحترام الآخر.