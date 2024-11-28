إقبال جماهيري على سوق اليوم الواحد للمزارعين بمحطة الرمل.. صور

شهد سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين، الذي يعد الأول من نوعه في الإسكندرية، على الرغم من الطقس البارد، والتحذيرات بسقوط أمطار، ويأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية، والذي يقام اليوم الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بنطاق حي وسط بجراج سينما أمير محطة الرمل، وذلك لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع للمستهلك بجودة عالية، وبأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والخبرات العالمية و وزارة التعاون الدولي الإيطالي، ومعهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية سيانباري، واتحاد المزارعين الإيطاليين كولداريتي، ومؤسسة كامبنيا ميكا، واتحاد سوق المزارعين العالمي.