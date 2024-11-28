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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تكاثر السحب على سماء الإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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يشهد طقس الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تجمعًا للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، والتي حجب أشعة الشمس، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الخميس 28 نوفمبر، حيث سجلت اليوم 19 درجة مئوية، وسرعة رياح 8 كم / ساعة، مع نسبة أمطار تصل إلى 10%.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن تكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة تتلاشى تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، وجاء ذلك تزامنًا مع بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوي.

وشاركت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، آخر صور الأقمار الصناعية التي تكشف عن وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع سيطرة الأجواء الباردة على أغلب أنحاء البلاد.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تقديم جهودها وفرق التمركز والطوارئ التابعة لشركة اليوم في مختلف المناطق الساحلية، للتعامل مع تأثيرات ارتفاع أمواج البحر وخروج المياه على بعض الشواطئ، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

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