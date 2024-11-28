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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

على غرار لبنان.. الفلسطينيون يتوقون لوقف إطلاق النار في غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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ردود أفعال متباينة اجتاحت مشاعر سكان قطاع غزة المكلوم فور سماعهم وصول الجانب اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية، إذ تأبى آلة القتل الإسرائيلية إلا الاستمرار في حصد المزيد من الأرواح. 
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «على غرار لبنان.. الفلسطينيون يتوقون لوقف إطلاق النار في غزة».
وأعرب الأهالي عن فرحتهم بالنجاح اللبناني، وأكدوا شعورهم بالأسى على وضعهم الصعب والمستمر لأكثر من 400 يوم. 
وقالت سيدة بالقطاع: «نتمنى أن يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مثلما حدث في لبنان، فقد تعبنا وزوجي جرى أسره 23 يوما في الإدارة المدنية، ونحن نازحون من بيت لاهيا». 
مناشدات في غزة يصل مداها عنان السماء تنادي جميعها بضرورة وقف العدوان والحصار الإسرائيلي على القطاع المنكوب الذي أصبح لا يصلح للحياة. 
وقالت سيدة أخرى: «إحنا تعبنا، نريد قفا لإطلاق النار، ونريد أن يعم السلام علينا وأن نرجع لبيوتنا ولمنطقتنا، جئنا من شمال بيت لاهيا ولا مال أو فرش أو أي شيء معنا».

اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الحرب في غزة