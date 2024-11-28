وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف بالعاشر من رمضان وموقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الأربعاء، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، وموقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لاستيعاب زيادة التصرفات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، واستشارى المشروع.

ووجه الوزير، بوضع رؤية مستقبلية وخطة لتنفيذ المشروعات اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة للصرف الصحى والصناعى بالمدينة، نظراً لتسارع معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة الإقبال على النشاط الصناعى نتيجة توجه الدولة لدعم الصناعة وتحفيزها، مؤكداً الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة وإدارة منظومة الصرف بالمدينة.

كما شدد وزير الإسكان، على مواصلة الإسراع بمعدلات تنفيذ الحلول العاجلة لاستيعاب الزيادة في حجم الصرف الصناعى، وضغط معدلات الأداء، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكداً ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا واستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.