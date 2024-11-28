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الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يصطدم ببودو جليمت وظهور مرتقب لـ مرموش في الدوري الأوروبي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

07:45  لاتسيو X لودوجوريتس رازجراد

07:45 آلكمار X جالاتا سراي 

07:45 أتلتيك بيلباو X إيلفسبورج 

07:45 أندرلخت X بورتو 

10:00 مانشستر يونايتد X بودو جليمت 

10:00 توتنهام X روما 

10:00 ريال سوسيداد X أياكس 

10:00 ميتلاند X آينتراخت فرانكفورت 

10:00 نيس X جلاسكو رينجرز 

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 

07:45 هايندهايم X تشيلسي 

10:00 فيورنتينا X بافوس القبرصي 

10:00 ملادا بوليسلاف التشيكي X ريال بيتيس 

10:00 لوجانو السويسري X جينت البلجيكي 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

04:45 الفيحاء X العروبة 

05:05 الأخدود X الخلود 

07:00 الفتح X الرياض 

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