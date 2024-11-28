تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يصطدم ببودو جليمت وظهور مرتقب لـ مرموش في الدوري الأوروبي

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

07:45 لاتسيو X لودوجوريتس رازجراد

07:45 آلكمار X جالاتا سراي

07:45 أتلتيك بيلباو X إيلفسبورج

07:45 أندرلخت X بورتو

10:00 مانشستر يونايتد X بودو جليمت

10:00 توتنهام X روما

10:00 ريال سوسيداد X أياكس

10:00 ميتلاند X آينتراخت فرانكفورت

10:00 نيس X جلاسكو رينجرز

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

07:45 هايندهايم X تشيلسي

10:00 فيورنتينا X بافوس القبرصي

10:00 ملادا بوليسلاف التشيكي X ريال بيتيس

10:00 لوجانو السويسري X جينت البلجيكي

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

04:45 الفيحاء X العروبة

05:05 الأخدود X الخلود

07:00 الفتح X الرياض