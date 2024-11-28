اليوم.. طقس مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

كما يشهد اليوم الخميس ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 10 درجة .