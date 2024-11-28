خبير سياسي: فرنسا ساندت اللبنانيين بقوة خلال كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار.. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تعمد تأخير وقف إطلاق النار لكي ينصر الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن التنسيق المصري الفرنسي وبصمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعم العربي غير المحدود كان واضحا في إبرام هذه الهدنة.

وأضاف «سنجر»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «لا يمكن لفرنسا أن تقف متفرجة على ما يحدث في لبنان كما لا يمكن لمصر والدول العربية السكوت الوقوف متفرجين على هذه الحروب البائسة واليائسة في كل من لبنان وقطاع غزة».

وتابع، أن فرنسا كان لها لهجة حادة وساندت اللبنانيين بقوة خلال كواليس المفاوضات، وترى أن سيادة لبنان يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضروري للإدارة الجديدة في البيت الأبيض.

وواصل خبير السياسات الدولية: «بغض النظر عن كون لبنان مسيحية وشيعية وسنية، لكن عليها اختيار الرئيس في أقصى سرعة ممكنة، لما له من أهمية للدولة اللبنانية واستقرار الشرق الأوسط».